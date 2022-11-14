Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни
Россия, Московская область, Курово, Новые Капорки 71
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Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни
Россия, Московская область, Курово, Новые Капорки 71 Показать на карте
х
5
Гостей
х
3
Комнат
х
2
Этажа
110 м2
Площадь
В доме
Сервис
Правила и скидки
В доме
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Когда вы устанете отдыхать, в пешей доступности к Вашим услугам самые популярные достопримечательности: горнолыжные курорты Сорочаны, Яхрома, Волен, Тягачева (все они работают и летом - озера, рыбалка, активный отдых). Комплекс и спа Свежий ветер. Развлекательный парк X-Land. Стрелково-развлекательный комплекс Лисья нора.
Новый огороженный поселок читать дальше
В доме
Интернет Wi-Fi
Пожарная сигнализация
Балкон
Баня/Сауна
Тип дома: Блочный
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На территории дома
Детская площадка
Огороженная территория
Парковка: Охраняемый огороженный двор
В комнатах
Детский уголок
Утюг
Телевизор
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Кухня
Электроплита
Столовые приборы
Набор посуды
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Ванная комната
Ванная комната: В доме
Туалет: В доме
Количество ванных комнат: 1
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Сервис
Правила и скидки
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14 вариантов жилья
27 отзывов - 97% положительные
На сайте: c 05.03.2022
+7 910 76-XXXXX
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Напрямую от владельца
Календарь занятости
Календарь ведётся владельцем дома в личном кабинете сайта
Даты свободны
Даты заняты
Февраль 2023
Даты свободны
Даты заняты
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Отзывы (5)
Быстрова Анастасия
из Москвы
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , январь 2023 г.
Отзыв пока не оставлен
Бронировали через TVIL.RU
Максим
из Москвы
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , декабрь 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Бронировали через TVIL.RU
Айкуш
из Якутска
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , ноябрь 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Бронировали через TVIL.RU
Екатерина
из Санкт-Петербурга
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , октябрь 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Бронировали через TVIL.RU
Евгений
из Москвы
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , май 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Бронировали через TVIL.RU
Быстрова Анастасия
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , январь 2023 г.
Отзыв пока не оставлен
Максим
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , декабрь 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Айкуш
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , ноябрь 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Екатерина
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , октябрь 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Евгений
Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , май 2022 г.
Отзыв пока не оставлен
Расположение
Россия, Московская область, Курово, Новые Капорки, 71
Места рядом
Отдых и развлечения
Озеро
~ 100 м
Детская площадка
< 50 м
Река
~ 1.5 км
Еда и покупки
Ресторан
~ 2 км
Продуктовый магазин
~ 800 м
Транспорт
Ж/д вокзал
~ 3 км
Активный отдых
Прогулки на лошадях
Горные лыжи
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Акция действует для бронирований, совершённых до 1 марта 2023 года. Подробнее в Политике лояльности.
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