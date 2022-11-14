    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни
    Россия, Московская область, Курово, Новые Капорки 71
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    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 1Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 2Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 3Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 4Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 5Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 6Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 7Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 8Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 9Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 10Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 11Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 12Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 13Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 14Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 15Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 16Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 17Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 18Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 19Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 20Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 21Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 22Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 23Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 24Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 25Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 26Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 27Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 28Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни, Новые Капорки, 71, Курово - Фотография 29
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    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , 110 кв.м. на 5 человек, 2 спальни

    Россия, Московская область, Курово, Новые Капорки 71 Показать на карте
    х
    5
    Гостей
    х
    3
    Комнат
    х
    2
    Этажа
     
    110 м2
    Площадь
    В доме
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    В доме
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    Когда вы устанете отдыхать, в пешей доступности к Вашим услугам самые популярные достопримечательности: горнолыжные курорты Сорочаны, Яхрома, Волен, Тягачева (все они работают и летом - озера, рыбалка, активный отдых). Комплекс и спа Свежий ветер. Развлекательный парк X-Land. Стрелково-развлекательный комплекс Лисья нора.

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    В доме
    Интернет Wi-Fi
    Пожарная сигнализация
    Балкон
    Баня/Сауна
    Тип дома: Блочный
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    На территории дома
    Детская площадка
    Огороженная территория
    Парковка: Охраняемый огороженный двор
    В комнатах
    Детский уголок
    Утюг
    Телевизор
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    Кухня
    Электроплита
    Столовые приборы
    Набор посуды
    Показать еще (7)
    Ванная комната
    Ванная комната: В доме
    Туалет: В доме
    Количество ванных комнат: 1
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    Владелец

    Администратор
    Телефон и жилье подтверждены
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    14 вариантов жилья
    27 отзывов - 97% положительные
    На сайте: c 05.03.2022
    +7 910 76-XXXXX
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    Напрямую от владельца
    Календарь занятости
    Календарь ведётся владельцем дома в личном кабинете сайта
    Даты свободны
    Даты заняты
    Февраль 2023
    Даты свободны
    Даты заняты
    Вернём 30% на следующую поездку
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    Отзывы (5)

    Быстрова Анастасия
    из Москвы
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , январь 2023 г.
    Бронировали через TVIL.RU
    Отзыв пока не оставлен
    Максим
    из Москвы
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , декабрь 2022 г.
    Бронировали через TVIL.RU
    Отзыв пока не оставлен
    Айкуш
    из Якутска
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , ноябрь 2022 г.
    Бронировали через TVIL.RU
    Отзыв пока не оставлен
    Екатерина
    из Санкт-Петербурга
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , октябрь 2022 г.
    Бронировали через TVIL.RU
    Отзыв пока не оставлен
    Евгений
    из Москвы
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , май 2022 г.
    Бронировали через TVIL.RU
    Отзыв пока не оставлен
    Быстрова Анастасия
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , январь 2023 г.
    Отзыв пока не оставлен
    Максим
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , декабрь 2022 г.
    Отзыв пока не оставлен
    Айкуш
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , ноябрь 2022 г.
    Отзыв пока не оставлен
    Екатерина
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , октябрь 2022 г.
    Отзыв пока не оставлен
    Евгений
    Таунхаус "Новые Капорки" 1км от горнолыжного курорта , май 2022 г.
    Отзыв пока не оставлен

    Расположение

    Россия, Московская область, Курово, Новые Капорки, 71

    Места рядом

    Отдых и развлечения
    Озеро
    ~ 100 м
    Детская площадка
    < 50 м
    Река
    ~ 1.5 км
    Еда и покупки
    Ресторан
    ~ 2 км
    Продуктовый магазин
    ~ 800 м
    Транспорт
    Ж/д вокзал
    ~ 3 км
    Активный отдых
    Прогулки на лошадях
    Горные лыжи
    Вернём 30% на следующую поездку
    Акция действует для бронирований, совершённых до 1 марта 2023 года. Подробнее в Политике лояльности.

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    4 отзыва
    Курово, , 9
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